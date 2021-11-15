Дубай, ОАЭ, 15 ноября, 2021, 15:48 — ИА Регнум. Российская госкорпорация «Ростех» представила концепт беспилотного варианта истребителя пятого поколения Су-75 Checkmate.

Kremlin.ru Лёгкий тактический самолёт «Checkmate»

Концепт был представлен на Dubai Airshow — 2021 в видеоролике, в котором беспилотный Checkmate проводит бой против американского истребителя F-35.

Беспилотный Checkmate отличается от стандартной версии формой кабины.

Как сообщало ИА REGNUM, показ легкого однодвигательного истребителя пятого поколения Checkmate состоялся в июле 2021 года на авиасалоне МАКС. Эта машина будет иметь уменьшенную радиолокационную заметность, повышенную маневренность, а также элементы искусственного интеллекта.

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