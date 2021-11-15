Москва, , 15:47 — REGNUM Регионам России нужно следовать рекомендациям главных санитарных врачей, заявил 15 ноября премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

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Данная тема обсуждалась в ходе заседания президиума координационного совета при правительстве России по борьбе с распространением COVID-19.

«Надо строго придерживаться рекомендаций санитарных врачей, — сказал Мишустин. — Все меры, которые они предлагают, направлены на защиту здоровья граждан, игнорировать их просто недопустимо».

Глава правительства также отметил, что в ряде регионов удалось снизить заболеваемость коронавирусной инфекцией.