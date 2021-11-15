Баку, , 15:46 — REGNUM Вооружённые силы Азербайджана несут службу «на суверенных территориях» своей страны. Данное заявление 15 ноября было опубликовано на сайте азербайджанского МИД.

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Сообщается, что заявление сделано по просьбе СМИ которые просят прокомментирвоать обвинения Еревана во «вторжении» на территорию Армении

«13 ноября вооруженные силы Армении обстреляли позиции ВС Азербайджана в Кельбаджаре. Соответствующие меры были приняты Азербайджаном в ответ. Также 14 ноября были предприняты соответствующие меры в ответ на подготовку ВС Армении к провокации в направлении Лачинского района», — говорится в заявлении азербайджанского ведомства.

По заявлению Баку, азербайджанские военнослужащие якобы действуют в ответ «провокации» армянской стороны. Ответственность за рост напряженности на границе МИД Азербайджана возложил на руководство Армении.

Стоит отметить, на армяно-азербайджанской границе начался новый виток напряженности. 15 ноября Совет безопасности Армении распространил сообщение, что подразделения ВС Азербайджана якобы пошли в наступление прошлой ночью и окружили четыре армянских поста. Их удалось разблокировать в ходе переговоров.

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