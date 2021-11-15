Баку, 15 ноября, 2021, 15:46 — ИА Регнум. Вооружённые силы Азербайджана несут службу «на суверенных территориях» своей страны. Данное заявление 15 ноября было опубликовано на сайте азербайджанского МИД.

Иван Шилов ИА REGNUM Азербайджан

Сообщается, что заявление сделано по просьбе СМИ которые просят прокомментирвоать обвинения Еревана во «вторжении» на территорию Армении

«13 ноября вооруженные силы Армении обстреляли позиции ВС Азербайджана в Кельбаджаре. Соответствующие меры были приняты Азербайджаном в ответ. Также 14 ноября были предприняты соответствующие меры в ответ на подготовку ВС Армении к провокации в направлении Лачинского района», — говорится в заявлении азербайджанского ведомства.

По заявлению Баку, азербайджанские военнослужащие якобы действуют в ответ «провокации» армянской стороны. Ответственность за рост напряженности на границе МИД Азербайджана возложил на руководство Армении.

Стоит отметить, на армяно-азербайджанской границе начался новый виток напряженности. 15 ноября Совет безопасности Армении распространил сообщение, что подразделения ВС Азербайджана якобы пошли в наступление прошлой ночью и окружили четыре армянских поста. Их удалось разблокировать в ходе переговоров.