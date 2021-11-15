Владикавказ, 15 ноября, 2021, 15:59 — ИА Регнум. Главы двух Северо-Кавказских республик — Северной Осетии и Ингушетии — обсудили произошедший на прошлой неделе конфликт со стрельбой, в котором участвовали жители обоих регионов. Сергей Меняйло и Махмуд-Али Калиматов договорились, что инцидент будет всесторонне проверен и виновные понесут наказание в соответствии с законом.

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Напомним, конфликт произошел 10 ноября на автозаправочной станции на Карцинском шоссе в городе Владикавказе. По информации МВД, во время ссоры было пущено в ход оружие, в результате чего получили ранения несколько человек. После ЧП были задержаны четыре человека, возбуждено уголовное дело о хулиганстве.

«Мы должны поступать четко по закону, мы на антитеррористической комиссии этот вопрос обсуждали, тот алгоритм действий, который должен быть для всех должностных лиц. <…> Я главе Республики Ингушетия все по этому вопросу тоже сказал, поэтому мы с вами должны сделать все, чтобы не допускать впоследствии таких случаев. А если они и происходят, то вовремя вмешиваться в эту ситуацию», — цитирует Меняйло РИА Новости.

Как отметил министр внутренних дел РСО-Алании Михаил Скоков, уголовное дело по статье «Хулиганство» поставлено на особый контроль, все виновные с обеих сторон будут привлечены к ответственности