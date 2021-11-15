Москва, 15 ноября, 2021, 15:42 — ИА Регнум. Пока основными инструментами борьбы с ростом цен на продовольствие на внутреннем рынке продолжают выступать договоренности с торговыми сетями, дотации производителям и регулирование импорта и экспорта, заявил корреспонденту ИА REGNUM исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «УНИВЕР Капитал» Артём Тузов.

Иван Шилов ИА REGNUM Цены на продукты

«Каждый из этих инструментов имеет определенные недостатки. Так, договоренности с торговыми сетями, даже если они поддержаны дотациями производителям, не учитывают того, что на фоне общего роста инфляции расходы торговых сетей тоже растут.

И, соответственно, сокращение маржинальности продаж по товарам, ставшим объектом договоренностей, им приходится компенсировать повышением цен на другие товары.

В то же время, если договоренности касаются только ретейлеров, они никак не затрагивают производителей, которые используют данный вид продукции в качестве сырья — например, кондитеров, на себестоимости которых отражаются цены на сахар, масло, муку, яйца и многое другое.

Регулирование объёмов экспорта и импорта пошлинами и беспошлинными квотами, с одной стороны, приводит к тому, что на фоне изменения правил игры экспортеры или импортеры могут как играть на опережение, чтобы успеть провести товары по старым тарифам, так и наоборот, придержать сделки до того момента, когда вводимые изменения станут для них более благоприятными.

При этом, учитывая то, что мировая инфляция остается высокой, особенно продовольственная, а курс рубля занижен к доллару и евро, экспорт долгосрочно остается для российских компаний выгоднее импорта и продаж на внутреннем рынке.

Так что вымывание продукции с рынка могут остановить лишь сверхвысокие пошлины на экспорт при нулевых импортных. Но такая политика может разорить российских сельхозпроизводителей и перерабатывающие предприятия, или вынудить их сокращать производство.

Государство могло бы стабилизировать спрос и предложение по многим видам продовольствия на рынке, выступая в качестве интервента, скупая долго хранимые виды продовольствия в периоды снижения цен, в том числе и за рубежом, и выбрасывая товары на рынок в периоды его дефицита», — высказал свою точку зрение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, вице-премьер Виктория Абрамченко поручила Минсельхозу РФ, Минэкономразвития, Минпромторгу и ФАС разработать меры по сдерживанию роста цен на подсолнечное масло и сахар.

Читайте также: Абрамченко поручила подготовить меры по сдерживанию цен на сахар