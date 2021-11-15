Санкт-Петербург, , 15:46 — REGNUM Сотрудники Управления собственной безопасности ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти задержали сотрудника органов внутренних дел, который из травматического оружия ранил жену в ходе семейного конфликта и попытался скрыться в Ленинградской области.

Травматический пистолет Stanislav S. Yanchenko

Как сообщили в пресс-службе петербургского Главка МВД, раненая женщина сообщили о конфликте с супругом в полицию Красносельского района и была госпитализирован в больницу. Начались поиски стрелявшего, который после случившегося уехал на своем внедорожнике марки Skoda.

«При содействии сотрудников ГИБДД оперативники собственной безопасности обнаружили разыскиваемый автомобиль на загородной трассе на подъезде к городу Луга. Автомобиль был остановлен, а водитель задержан», — отметили в пресс-службе ГУ МВД.

В связи с инцидентом идет служебная проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего и принято решение в соответствии с законодательством.