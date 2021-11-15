Подгорица, , 15:39 — REGNUM ЕС должен продолжать политику расширения, которая является сильнейшим инструментом, «и мы надеемся, что увидим прогресс после выборов в Болгарии и Северной Македонии», — заявил комиссар ЕС по вопросам расширения Оливер Вархейи, сообщает RTCG.

ЕС Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Он добавил, что Еврокомиссия готова продолжить работу по подготовке первой межправительственной конференции с Северной Македонией и Албанией до конца года.

В Боснии и Герцеговине есть тенденции, которые подрывают единство страны и препятствуют ее развитию и пути в ЕС, подчеркнул в начале встречи министров иностранных дел ЕС верховный представитель по иностранным делам Жозеп Борель.

На встрече также будет обсуждаться диалог между Белградом и Приштиной, а также ситуация на Западных Балканах в целом, которая, по его словам, не особенно хороша.

Еврокомиссар по вопросам расширения Оливер Вархейи заявил, что Западные Балканы — это не только расширение, но и присоединение стран региона к целям внешней политики ЕС.

«Мы должны продолжать политику расширения, которая является нашим самым сильным инструментом, и мы надеемся увидеть прогресс после выборов в Болгарии и Северной Македонии», — сказал Вархейи.