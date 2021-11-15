Махачкала, , 15:58 — REGNUM В Дагестане привитыми от коронавируса в настоящее время являются 34,1%. Это более 614 тыс. человек. Темпы вакцинации в последнее время существенно выросли. Однако доля привитых все еще остается ниже, чем требуется согласно рекомендациям Роспотребнадзора, отметил глава субъекта РФ Сергей Меликов в ходе заседания президиума Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с распространением COVID-19, которое провел 15 ноября премьер-министр Михаил Мишустин.

Сергей Меликов President.e-dag.ru

Следите за развитием событий в трансляции: «С QR-кодом по жизни. Борьба с коронавирусом в России — трансляция»

Причинами такого отставания глава Дагестана назвал три фактора: то, что многие жители республики в первый период пандемии коронавируса уже переболели и не спешат вакцинироваться, кроме того, в регионе большое число людей с медотводом. Помимо этого, затруднено проведение вакцинации в отдаленных горных селах республики.

При этом, по словам Меликова, в последний месяц отмечается существенный рост темпов вакцинации. Так, только за нерабочие дни в ноябре привились более 63,5 тыс. жителей Дагестана. В настоящее время ежедневно на прививочные пункты приходят в среднем 6,5 тыс. человек, что в полтора раза больше, чем в октябре.

Как отметил глава Дагестана, власти региона продолжат работу по активизации прививочного процесса. Михаил Мишустин попросил всех глав регионов взять процесс вакцинации под личный контроль.