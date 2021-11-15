Нижний Новгород, , 15:38 — REGNUM Нижегородцы разочаровываются в возможности напрямую связаться с чиновниками через социальные сети или Госуслуги. Пользователи уверены — активность политиков и чиновников в социальных сетях ни на что не влияет. К таким выводам пришли исследователи Института проблем социального управления 14 ноября.

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По данным соцопроса, «Эйфорию от того, что можно напрямую обратиться к политикам и чиновникам через их аккаунты в социальных сетях сегодня испытывают значительно меньше нижегородцев, чем год назад: 28,7% против 47,6%». Одновременно растет число разочаровавшихся в такой возможности — 34,1% в 2020 году и 51,4% в 2021 году.

По мнению директора Института проблем социального управления Максима Лубяного, оценка эффективности интерактивных каналов обращения в органы власти за минувший год стала «гораздо менее положительной».

«Все они в глазах нижегородцев потеряли свое значение, что видно из сравнения с прошлым годом. Общение через государственные электронные ресурсы — Госуслуги и сайт «Вам решать» — полностью удовлетворяет только 14,8% и 11,6% опрошенных. Это может быть связано как с нестабильностью работы этих ресурсов, так и с нежеланием значительной части населения уходить в виртуальное общение с властью», — сказал он.

Социологический опрос «Оценка нижегородцами эффективности каналов взаимодействия с органами власти 2021» проводился на территории Нижнего Новгорода и Нижегородской области. Было опрошено 1200 респондентов. Выборка пропорционально распределена относительно численности населения, пола, возраста.