Красноуральск, Свердловская область, 15 ноября, 2021, 15:41 — ИА Регнум. На Северном медно-цинковом руднике АО «Святогор» (предприятие металлургического комплекса УГМК) с промежуточными итогами выполнения экологически значимых мероприятий ознакомился заместитель министра природных ресурсов и экологии Свердловской области Антон Сафронов.

Фото: пресс-служба АО «Святогор»

Программу пребывания высокого гостя открыл отбор проб воды из рек севера Свердловской области. В качестве точек отбора были выбраны реки Шегультан, Тамшер и ручей Безымянный.

«Данные места отбора проб воды определены министерством, — пояснила начальник экологического управления — отдела экологии АО «Святогор» Ирина Бичукина. — Эти точки для нас и для министерства не новы. В них мы проводим регулярный мониторинг как силами аккредитованной санитарной лаборатории АО «Святогор», так и с привлечением сторонних организаций. В частности, лаборатории РосНИИВХ (г. Екатеринбург), ЦЛАТИ (г. Пермь), а также Роспотребнадзора».

Исследования состояния водных артерий проводятся систематически в рамках экологического мониторинга, производственно-экологического контроля и мониторинга при недропользовании. Ежемесячно отбирается 23 пробы. В каждой из них исследуются от 12-ти до 18-ти компонентов. Помимо этого наряду с определением химических показателей в обязательном порядке проводятся и микробиологические исследования.

Затем представитель регионального министерства побывал на отвалах отработанного Шемурского месторождения. Здесь осуществляется второй этап рекультивации — укрытие выположенных площадей специальным укрывным материалом — бентонитовыми матами. Напомним, что данная программа согласована с Департаментом по надзору в сфере природопользования по Уральскому Федеральному округу. Также эти мероприятия вошли в комплексный план по вопросам развития туризма и предотвращения загрязнения окружающей среды на территории Северного управленческого округа Свердловской области, который был подписан губернатором Свердловской области в феврале текущего года.

«Планами рекультивации предусмотрено укрытие 730 тысяч кв. метров, — рассказал директор СМЦР АО «Святогор» Михаил Ткаченко. — За время проведения работ по укладке бентонитовых матов, с учетом ноябрьских объемов, уже укрыта площадь почти 70 тысяч квадратных метров. В целом выполнение данных мероприятий рассчитано до 2025 года».

Также заместитель министра посетил временные очистные сооружения Шемурского месторождения, очистные Ново-Шемурского месторождения, воочию оценил работу Ново-Шемурского карьера.

«Работы проводятся действительно масштабные, — подытожил заместитель Министра природных ресурсов и экологии Свердловской области Антон Сафронов. — Даже сами материалы, которые выбираются, в том числе зарубежного производства, говорят о том, что это наилучшие технологии на сегодняшний день. Безусловно, предприятие делает большую работу в данном направлении».