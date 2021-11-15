Москва, 15 ноября, 2021, 15:36 — ИА Регнум. Процессы, происходящие на внутрироссийском рынке интернет-платежей с появлением карты «Мир» и системы быстрых платежей (СБП), будучи во многом инициированы вынужденно на фоне расширения западных санкций под угрозой отключения российской финансовой системы от западных платежных систем, принесли неожиданный эффект, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор департамента рынка капиталов ИК «УНИВЕР Капитал» Артём Лютик.

Banki.ru Карта МИР

«Хотя изначально многие участники рынка рассматривали попытки выстроить внутри страны свои альтернативные платежные системы как слишком затратные и не имеющие перспектив, вдруг оказалось, что самим фактом существования такие альтернативы существенно ослабляют позиции транснациональных монополий.

И теперь уже не российские банки вынуждены подстраиваться под требования западных структур, а им самим приходится снижать цены, чтобы окончательно не потерять рынок.

В этом смысле, конечно, дополнительно позиции мировых топов подрывает пандемия, в результате которой смысл пользования международными платежными системами для подавляющего большинства держателей карт существенно снизился.

Нет, конечно, потеря доли на российском внутренним рынке для Visa и Mastercard не критична. Но где гарантия, что процесс перехода на собственные платежные системы, хотя бы для расчетов в национальных валютах, не станет повсеместным.

Тем более, что сейчас технологии позволяют любому клиенту оформить быстро и дешево десятки разных виртуальных карт под разные цели», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, платежная система Visa с 1 апреля 2022 года откажется от комиссии для банков за переводы денег с карты на карту по номеру телефона.

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