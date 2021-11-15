Санкт-Петербург, , 15:36 — REGNUM Ревакцинация от COVID-19 в первую очередь необходима для людей из уязвимых групп — пожилых граждан, а также пациентов с онкологическими и гематологическими заболеваниями. Об этом 15 ноября рассказала заместитель директора по научной работе НИИ гриппа имени Смородинцева Дарья Даниленко.

Вакцинация NIAID

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«В наших ближайших планах оценить, как долго после перенесенной болезни и вакцинации «Спутником V» сохраняются антитела», — приводит ее слова РИА Новости.

Также Даниленко отметила, что на данный момент нет оснований предполагать, что со временем защита резко ослабевает.

«Однако ревакцинация нужна, особенно людям из уязвимых групп — пожилым, пациентам с онкологическими и гематологическими заболеваниями», — добавила специалист.

При этом она уточнила, что, по данным Европейского университета, его ученые, сотрудники НИИ гриппа имени Смородинцева Минздрава РФ и лаборатории Genetico при поддержке компании «Полиметалл» проводят репрезентативное исследование коллективного иммунитета к новому заболеванию на территории Санкт-Петербурга.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что привитые российской вакциной «Спутник V» иностранцы смогут въезжать в Израиль с 1 декабря, а не с 15 ноября, как планировалось раньше.