Чебоксары, 15 ноября, 2021, 15:35 — ИА Регнум. В Ибресинском районе Чувашии передано в суд уголовное дело в отношении бывшего сотрудника полиции, которого обвинили в совершении «пьяной» аварии в День знаний. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры Чуваши.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Фигурантом уголовного дела стал бывший участковый уполномоченный полиции ОМВД по Ибресинскому району. Следствие считает, что ДТП произошло 1 сентября 2021 года в 16:38 в посёлке Ибреси по улице Воинов-Интернационалистов.

Правоохранители установили, что обвиняемый при исполнении должностных обязанностей на служебном автомобиле UAZ Patriot выехал на обочину, примыкающую к части дороги для встречного движения, и наехал на пешехода, прижав его к припаркованной фуре.

По версии следствия, обвиняемый на момент происшествия находился в состоянии алкогольного опьянения, а потерпевший получил тяжёлую травму. В прокуратуре отмечают, что фигурант уголовного дела вину признал и был уволен из органов внутренних дел «по отрицательным мотивам».

Дело расследовалось по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения в состоянии опьянения, повлёкшее причинение тяжкого вреда здоровью»). Разбирательства будут проходить в Ибресинском районном суде.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Алатырском районе Чувашии возбуждено уголовное дело в отношении бывшего сотрудника полиции, которого подозревают в даче взятки врачу. Расследование продолжается.

Подробнее:Экс-полицейского в Чувашии подозревают в даче взятки