Салехард, , 15:34 — REGNUM На Ямале за сутки выявлено 145 новых случаев заражения коронавирусом. При этом пять из них зафиксировано среди вахтовых рабочих из других регионов, сообщает 15 ноября региональный оперштаб.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «С QR-кодом по жизни. Борьба с коронавирусом в России — трансляция»

Днём ранее суточный прирост заражений в ЯНАО составлял 146 случаев.

Всего с начала пандемии на Ямале выявлено на 15 ноября 56 375 заражений коронавирусом. Выздоровели 51 547 человек, 809 пациентов с COVID-19 скончались (на четыре человека больше, чем днём ранее).

Читайте ранее в этом сюжете: На Ямале за сутки выявили 146 заражений коронавирусом, 3 пациента умерли