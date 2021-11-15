Москва, , 15:33 — REGNUM На сегодняшний день в целом по России уровень коллективного иммунитета к коронавирусной инфекции составляет 49%. Об этом 15 ноября на заседании президиума координационного совета по борьбе с COVID заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

Коллективный иммунитет Perepis2020.ru

«Сейчас уровень коллективного иммунитета в целом по стране составляет 49%», — отметил премьер-министр.

При этом он с с сожалением отметил, что есть регионы, в которых темпы вакцинации недостаточны.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова заявила, что показатель коллективного иммунитета должен достичь 90−95%. По её словам, как российские, так и зарубежные эксперты считают, что и 80% недостаточно для того, чтобы обеспечить защиту населения.