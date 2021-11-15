Калуга, , 16:05 — REGNUM Спортсменка из Обнинска Дарья Ефимцева стала обладательницей золотой медали и установила четыре мировых рекорда на чемпионате мира по пауэрлифтингу, который завершился в норвежском городе Ставангер. Об этом 15 ноября сообщили корреспонденту ИА REGNUM в министерстве спорта Калужской области.

Тяжёлая атлетика

Представительница Обнинска Дарья Ефимцева заняла первое место в весовой категории больше 84 кг и побила четыре мировых рекорда среди юниорок: в приседании со штангой весом 290 кг, жиме лёжа — 195 и 205 кг и по сумме троеборья — 707,5 кг. Дарья является воспитанницей обнинской спортивной школы «Спартак». Её тренирует Владислав Хабаровский.

Всего на данном мировом первенстве в Норвегии на счету у российских тяжелоатлетов 12 медалей. Соревнования проводились по дисциплине «троеборье». В них приняли участи 95 атлетов из 31 страны.

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