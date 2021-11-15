Москва, , 16:18 — REGNUM Телеведущая и журналистка Ксения Собчак поздравила своего коллегу Юрия Дудя. Она написала пост с его упоминанием 15 ноября в личном Instagram-аккаунте.

Юрий Дудь UNIVER TV — youtube.com

В публикации Собчак рассказала, что новым гостем YouTube-шоу «вДудь» станет рэпер Oxxxymiron (Оксимирон, Мирон Фёдоров). «Знаю, что Окси пошёл давать интервью Дудю (поздравляю коллегу), я же в это время была как обычно по ту сторону линии одобрения — брала интервью с Жиганом», — пишет она.

https://www.instagram.com/tv/CWSary6r0_W/

Как ранее сообщало ИА REGNUM, рэпер Рома Жиган (Роман Чумаков) дал интервью Ксении Собчак, в котором высказался относительно своего конфликта десятилетней давности с Оксимироном. Он признался, что «не думал о последствиях», когда унизил своего коллегу.

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