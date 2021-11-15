Самара, , 15:34 — REGNUM 1789 носителей коронавируса выявили за сутки в Самарской области. Об этом 15 ноября сообщает пресс-служба областного оперативного штаба.

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Всего в регионе выявили 158 628 случаев заражения коронавирусом. При этом скончались 5033 пациента с COVID-19, в том числе смерть 29-и таких пациентов констатировали в минувшие 24 часа.

Согласно данным федерального оперативного штаба, в регионе победили вирус 115 815 человек, в том числе 952 человека справились с этой инфекцией в минувшие 24 часа.

Согласно данным на 14 ноября в регионе за сутки выявили 1792 носителя коронавирусом.