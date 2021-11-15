Москва, , 15:30 — REGNUM Чемпион мира Александр Большунов без отбора вошёл в состав лыжной сборной России на Олимпийские игры — 2022. Об этом 15 ноября заявила журналистам президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе.

Александр Большунов Granada

«Он уже отобрался на Игры — это было единогласным решением тренерского штаба», — сказала Вяльбе.

Она отметила, что сейчас задача Большунова — готовиться к Олимпийским играм, чтобы достичь пика формы в нужное время.

По словам Вяльбе, Большунов принимал участие международных соревнованиях в Финляндии, поскольку сейчас у него «не то состояние, чтобы показывать хорошие результаты».

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