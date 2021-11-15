Джакарта, , 15:28 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо принял с почетным визитом министра иностранных дел Новой Зеландии, сообщает Kompas.

Джоко Видодо Kremlin.ru

В ходе встречи глава государства передал ряд вещей, особенно касающихся сотрудничества со странами Тихоокеанского региона. Президент Индонезии заявил, что Новая Зеландия является важным партнером страны в Тихоокеанском регионе.

Глава государства также подчеркнул, что Индонезия уделяет особое внимание Тихоокеанскому региону во время председательства Индонезии в G20.

В конце встречи президент вручил главе МИД Новой Зеландии сувенир в виде сумки, которую президент приобрел во время своего последнего визита в Папуа.

Как сообщало ИА REGNUM, председатель комитета по борьбе с COVID-19 и восстановлению национальной экономики Индонезии Аирланга Хартарто заявил, что государство справляется с пандемией коронавируса лучше, чем ряд соседних стран.

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