Джакарта, 15 ноября 2021, 15:28 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо принял с почетным визитом министра иностранных дел Новой Зеландии, сообщает Kompas.
В ходе встречи глава государства передал ряд вещей, особенно касающихся сотрудничества со странами Тихоокеанского региона. Президент Индонезии заявил, что Новая Зеландия является важным партнером страны в Тихоокеанском регионе.
Глава государства также подчеркнул, что Индонезия уделяет особое внимание Тихоокеанскому региону во время председательства Индонезии в G20.
В конце встречи президент вручил главе МИД Новой Зеландии сувенир в виде сумки, которую президент приобрел во время своего последнего визита в Папуа.
Как сообщало ИА REGNUM, председатель комитета по борьбе с COVID-19 и восстановлению национальной экономики Индонезии Аирланга Хартарто заявил, что государство справляется с пандемией коронавируса лучше, чем ряд соседних стран.
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