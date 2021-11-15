Белград, 15 ноября, 2021, 15:26 — ИА Регнум. Инфляция в Сербии выросла на 0,9 процента в месячном исчислении в октябре, в то время как в годовом исчислении она достигла 6,6 процента, сообщило статистическое бюро Сербии.

Инфляция

Потребительские цены в октябре выросли по сравнению с декабрем 2020 года в среднем на 6,4 процента.

В октябре по сравнению с сентябрем больше всего выросли цены на транспорт — на 1,8 процента, одежду и обувь — на 1,6 процента, продукты питания и безалкогольные напитки — на 1,3 процента.

Месячный рост цен также был зафиксирован по категориям: жилье, вода, электричество, газ и другие виды топлива на 0,9 процента, мебель, мебель и текущее обслуживание жилья на 0,6, рестораны и гостиницы и образование на 0,5 оценки, алкогольные напитки и табак на 0,3 процента., отдых и культура — на 0,2, а в группах общения и здоровья — по 0,1 процента.

Цены на другие товары и услуги существенно не изменились.