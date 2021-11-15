Москва, , 15:26 — REGNUM Рост государственного долга РФ до 21,1% к ВВП не окажет серьезного влияния на экономику России. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 15 ноября заявил доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова, руководитель липецкого регионального отделения «Партии роста» Вадим Ковригин. Так он прокомментировал соответствующие прогнозы Счетной палаты РФ.

Долги Alexey Kudenko / Алексей Куденко / RIA Novosti archive

«Рост государственного долга — это не какой-то дестабилизирующий для экономики фактор. И то, что он вырастет до 21,1% к ВВП, никакого серьёзного влияния на экономику не окажет, — сказал Ковригин. — Многие развитые страны имеют значительно больший государственный долг — у тех же США он превысил 100 процентов ВВП. И это при их высоких показателях валового внутреннего продукта!»

Как подчеркнул Ковригин, важным является не сам госдолг, а его инструменты.

«Большая часть российского долга выражена в облигациях государственного займа для внутренних инвесторов. И это нормально. Я бы не стал демонизировать и внешние инструменты долга — займы у других стран. Политика политикой, но санкции на ценные бумаги в ближайшей перспективе вряд ли введут. Это невыгодно самим внешним инвесторам», — сказал экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее первый заместитель министра финансов РФ Леонид Горнин заявил, что госдолг регионов России составляет 2,6 трлн рублей и находится на безопасном уровне.