Москва, , 15:25 — REGNUM Шаг платежной системы Visa по отмене комиссии за денежные переводы по телефонному номеру направлен на сохранение конкурентных преимуществ Visa и сохранение ее доли на рынке денежных переводов и расчетов по картам, заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры финансовые рынки РЭУ им. Г.В. Плеханова Максим Марков.

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«Бесплатные переводы по номеру телефона уже действуют в системе быстрых платежей. Правда там сумма таких переводов ограничена 100 тыс. рублей в месяц.

Введение нулевого тарифа по переводам по картам позволит Visa не только не потерять своих клиентов, стремящихся сэкономить на переводах, но и, возможно, приобрести новых клиентов, делающих крупные переводы, превышающие лимиты по СБП.

Такие клиенты будут не только совершать указанные переводы, но и держать остатки и совершать иные операции по картам, что позволит укрепить позиции Visa на рынке карточных банковских услуг в целом.

Однако обнуление комиссии за указанные переводы касается банков. Как они изменят свою тарифную политику по данному вопросу в отношении клиентов будет зависеть от самих банков», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, международная платежная система Visa отменит комиссию за переводы с карты на карту по номеру телефона с 1 апреля 2022 года, писал «Коммерсантъ».

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