Москва, , 15:23 — REGNUM В России свыше 500 тыс. медицинских работников оказывают помощь больным коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил 15 ноября премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании президиума координационного совета при правительстве России по борьбе с распространением COVID-19.

Михаил Мишустин Никита Третьяков © ИА REGNUM

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«Свыше полумиллиона медицинских работников по всей стране оказывают помощь пациентам с ковидом. И большая часть людей, которые переносят болезнь в тяжёлой форме, этом те, кто не прошёл вакцинацию», — сказал он.

По словам Мишустина, всем заболевшим и дальше будет предоставляться медицинская помощь, а федеральный центр оказывает максимальную поддержку региональным системам здравоохранения.