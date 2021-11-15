Ташкент, , 15:22 — REGNUM Повышение уровня вовлеченности молодежи в экономику является приоритетной задачей для многих стран мира, молодые люди от 16 до 30 лет, впервые выходящие на рынок труда, формируют долгосрочные трудовые установки. Об этом говорится в поступившем в ИА REGNUM сообщении Всемирного банка (ВБ).

«В этой возрастной категории уровень занятости в Узбекистане составляет 30,9 процентов. В то же время данный показатель в Российской Федерации соответствует 27 процентам, а в Еврозоне — 32 процента», — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что по данным министерства занятости и трудовых отношений Узбекистана, в рамках разрабатываемой национальной стратегии занятости планируется, что к 2030 году охват молодых людей профессиональным обучением достигнет 200 тысяч человек ежегодно, а создаваемые рабочие места помогут трудоустроить более 300 тысяч молодежи.