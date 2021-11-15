Тбилиси, , 15:22 — REGNUM Министерство экономики Грузии старается избежать арбитражного суда с турецкой компанией Enka, строившей Намахвани ГЭС в ущелье реки Риони (Имеретия).

Натия Турнава Economy.ge

«Наша задача — заключить договор с компанией в том или ином виде без арбитража. В равной степени рассматриваются и продолжение ими проекта, и их выход из проекта на определённых условиях», — сказала Турнава.

Она сообщила, что члены правительства провели с руководством кампании две встречи. Переговоры продолжатся в ближайшее время. Минэкономики и минюст будут добиваться, чтобы итог был в пользу Грузии.

Напомним, строительство ГЭС в ущелье Риони вызвало протест среди местного населения. Их возмутили условия для турецкой компании, которая на 99 лет получала в аренду местные земли. Также жители опасались за экологические последствия. Они протестовали около года и перекрывали дороги, чтобы помешать строительству. В сентябре руководство Enka объявило о решении разорвать контракт на строительство.

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