Санкт-Петербург, 15 ноября, 2021, 15:36 — ИА Регнум. Бюджетно-финансовый комитет Законодательного собрания Санкт-Петербурга поддержал внесенную губернатором поправку к законопроекту о бюджете региона на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов. Она стала единственной поправкой, которая рекомендована для принятия на будущем заседании городского парламента в ходе второго чтения законопроекта о бюджете.

Дарья Драй ИА REGNUM Законодательное собрание Санкт-Петербурга

Согласно поправке губернатора, доходную часть бюджета Санкт-Петербурга на 2022 год предлагается увеличить на 16,4 млрд руб., расходную часть — на 53,4 млрд руб., дефицит бюджета — на 37 млрд руб.

«Дополнительные ассигнования предусматривается выделить на развитие образования, здравоохранения, культуры и спорта, транспортной системы города, а также на социальную поддержку граждан», — пояснили 15 ноября в пресс-службе Заксобрания.

Таким образом, основные показатели бюджета-2022 в Петербурге составят: доходы — 890,8 млрд руб., расходы — 971,5 млрд руб., дефицит — 80,7 млрд руб.

Еще 15 поправок, внесенных депутатами и фракциями, бюджетно-финансовый комитет рекомендовал не принимать. Две другие поправки были отозваны, поскольку их содержание исчерпывается поправкой губернатора.

Члены комитета также поддержали поправку губернатора ко второму чтению законопроекта «О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Санкт-Петербурга на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов».