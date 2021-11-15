Баткен, Киргизия, 15 ноября, 2021, 15:22 — ИА Регнум. Чиновники Баткенского областного управления капитального строительства незаконно перечислили частным лицам около 12,5 млн сомов (более 10,6 млн рублей). Об этом сообщили в генеральной прокуратуре Киргизии.

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По версии следствия, эти деньги они отдали за невыполненные и незавершенные строительные работы при возведении административного здания медиацентра в Баткене и учебного корпуса школы в селе Чон-Талаа.

По данному факту Баткенская областная прокуратура возбудила уголовное дело по статье «Злоупотребление должностным положением». Теперь подозреваемым в этом преступлении госслужащим грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет.