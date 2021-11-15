Курган, , 15:22 — REGNUM В Курганской области за сутки подтверждено 212 новых случаев заражения коронавирусом. Из них 67 зафиксированы в Кургане, сообщает 15 ноября региональный оперштаб.

Коронавирус Permkrai.ru

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Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом в регионе составлял 214 случаев.

Всего с начала пандемии в Курганской области, по данным штаба, на 15 ноября выявлен 42 161 случай заражения коронавирусом. По информации сайта Роспотребнадзора «Стопкоронавирус.рф», в регионе к 15 ноября вылечились 33 978 человек, скончались 830 пациентов с COVID-19 (на одного человека больше, чем днём ранее).

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