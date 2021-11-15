Ташкент, , 15:21 — REGNUM В Узбекистане насчитывается 15 миллионов молодых людей в возрасте до 24 лет и 18 миллионов молодых людей до 29 лет, говорится в поступившем в ИА REGNUM сообщении Всемирного банка (ВБ).

«Эта группа лиц одновременно представляет собой возможности и вызовы для экономического развития страны», — говорится в сообщении.

ВБ отмечает, что эта категория граждан сталкивается с более серьезными препятствиями для трудоустройства по сравнению с другими группами населения трудоспособного возраста, а также демонстрируют высокий уровень экономической неактивности и неудовлетворенности ситуацией на рынке труда.

«Молодые люди, которые не учатся и не работают, составляют 24 процента молодежи в возрасте 16−24 лет и 26,4 процента молодежи в возрасте 16−29 лет», — отмечается в сообщении.

Отмечается, что основными проблемами в области занятости, о которых говорили молодые респонденты, опрошенные ВБ, являются нехватка рабочих мест и слабый спрос на рабочую силу в сельских районах страны.

«Большинство молодых людей принимаются на работу без официальной регистрации и без открытия трудовой книжки. Молодежь жалуется на низкий уровень заработной платы по сравнению с её ожидаемым уровнем», — говорится, в частности, в сообщении.