Иерусалим, , 15:21 — REGNUM За воскресенье, 14 ноября, в Израиле выявлены 390 заражённых коронавирусом, сообщает министерство здравоохранения. Накануне сообщалось про 220 случаев, еще сутками раньше — про 391 случай. Максимум за историю наблюдений отмечался 3 сентября 2021 года, когда было выявлено 11 210 заражений.

Израиль

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Сделано 78 607 тестов за сутки, положительными оказались 0,54%. В больницах остаются 193 пациента, к ИВЛ подключены 98 человек.

За сутки умерли три человека.