Цюрих, Швейцария, 15 ноября 2021, 15:21 — REGNUM Сборные России и Украины по футболу будут разведены по разным путям при жеребьёвке стыковых матчей. Об этом 15 ноября сообщили Международной федерации футбола (ФИФА).
Отмечается, что согласно правилам ФИФА, играть друг против друг друга не могут Россия и Украина, Россия и Косово, Сербия и Косово, Босния и Герцеговина и Косово, Армения и Азербайджан, Испания и Гибралтар.
Напомним, сборная России заняла второе место в группе и вышла в плей-офф квалификации ЧМ-2022. Также второе место в своей группе может занять сборная Украины.
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