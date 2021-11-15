Цюрих, Швейцария, 15 ноября, 2021, 15:21 — ИА Регнум. Сборные России и Украины по футболу будут разведены по разным путям при жеребьёвке стыковых матчей. Об этом 15 ноября сообщили Международной федерации футбола (ФИФА).

commons.wikimedia.org Флаги России и Украины

Отмечается, что согласно правилам ФИФА, играть друг против друг друга не могут Россия и Украина, Россия и Косово, Сербия и Косово, Босния и Герцеговина и Косово, Армения и Азербайджан, Испания и Гибралтар.

Напомним, сборная России заняла второе место в группе и вышла в плей-офф квалификации ЧМ-2022. Также второе место в своей группе может занять сборная Украины.