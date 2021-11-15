Соединённые Штаты Америки, 15 ноября 2021, 15:20 — REGNUM США необходимо пойти на использование экстренных запасов бензина для снижения стоимости этого топлива перед праздниками, с таким призывом к администрации Джо Байдена выступил 15 ноября лидер сенатского большинства, демократ Чарльз Шумер. Об этом сообщает The Hill.
Тем не менее аналитики отмечают, что использование запасов даст только краткосрочное решение и не увеличит производственные возможности страны. Хотя Байден не взял на себя обязательство использовать стратегические нефтяные резервы США, которые расположены в пещерах на побережье Техаса и Луизианы, министр энергетики Дженнифер Гранхольм заявила, что такой шаг рассматривается.