Соединённые Штаты Америки, , 15:20 — REGNUM США необходимо пойти на использование экстренных запасов бензина для снижения стоимости этого топлива перед праздниками, с таким призывом к администрации Джо Байдена выступил 15 ноября лидер сенатского большинства, демократ Чарльз Шумер. Об этом сообщает The Hill.

«Мы здесь сегодня, потому что нам немедленно нужно добиться улучшения ситуации «на бензоколонке», а место, куда стоит заглянуть, — это Стратегический нефтяной резерв», — отметил Шумер на пресс-конференции в Нью-Йорке.

«Эта проблема сказалась на всех отраслях хозяйства. Но хуже всего — топливный бензин», — подчеркнул Шумер, имея в виду продолжающиеся сбои в цепочке поставок. — Давайте снизим цену на бензин прямо сейчас. И добиться этого можно с помощью этих мер».

Тем не менее аналитики отмечают, что использование запасов даст только краткосрочное решение и не увеличит производственные возможности страны. Хотя Байден не взял на себя обязательство использовать стратегические нефтяные резервы США, которые расположены в пещерах на побережье Техаса и Луизианы, министр энергетики Дженнифер Гранхольм заявила, что такой шаг рассматривается.