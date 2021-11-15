Самара, 15 ноября, 2021, 15:24 — ИА Регнум. Бывшего сотрудника полиции обвинили в получении взяток в крупном размере в Самаре. Об этом 15 ноября сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по Самарской области.

Константин Ерёмин ИА Красная Весна Алкоголь

По версии следствия, в 2019 году обвиняемому, который в то время занимал должность начальника отделения по выявлению и раскрытию преступлений по Промышленному району ОЭБ и ПК УМВД России по г. Самаре, стало известно о том, что индивидуальный предприниматель в четырех торговых точках незаконно хранит и продает алкогольную продукции без лицензии и необходимых документов.

«Обвиняемый обратился к предпринимателю с требованием о передаче ему лично и через посредника, в роли которого выступал его подчиненный — старший уполномоченный, в качестве взятки денежных средств за не проведение проверок на указанных торговых точках», — говорится в сообщении пресс-службы.

В материалах уголовного дела указано, что размер взятки устанавливался в виде фиксированной суммы, которую нужно было передавать каждый месяц за каждую торговую точку.

По версии следователей, всего с июля 2019 года по июль 2020 года фигурант уголовного дела получил 380 тысяч рублей.

Следователи считают, что в 2019 году обвиняемый узнал о продаже алкоголя без соответствующей документации в торговой точке в Промышленном районе города Самары.

«Согласно разработанному плану предприниматель, выступавший в качестве взяткодателя по ранее описанным эпизодам преступной деятельности обвиняемого, должен был донести до последнего требование о передаче обвиняемому в качестве взятки денежных средств в размере 10 тысяч рублей ежемесячно за незаконное бездействие. Предприниматель ответил согласием на данное требование. Таким образом, в период с июля 2019 года по июль 2020 года обвиняемый получил через посредника в качестве взятки денежные средства в размере 110 тысяч рублей. Преступная деятельность обвиняемых была пресечена сотрудниками Управления ФСБ России по Самарской области», — сообщает пресс-служба.

По данному факту в отношении бывших начальника и старшего оперуполномоченного отделения по выявлению и раскрытию преступлений по Промышленному району отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД РФ по городу Самаре было возбуждено уголовное дело.

В зависимости от роли каждого их обвиняют в получении взятки в крупном размере и посредничестве во взяточничестве. В ближайшее время материалы дела уголовного дела будут переданы в суд.