Таллин, 15 ноября, 2021, 15:19 — ИА Регнум. В ночь на воскресенье, 14 ноября, в Таллине 18-летний водитель автомобиля марки BMW врезался на своем транспортном средстве в забор резиденции посла Китайской Народной республики. Об этом сообщил Департамент полиции Эстонии.

Elisehunter ДТП

Инцидент произошел в 02:44 по местному времени (03:44 по Москве) у здания номер 108 по Нарвскому шоссе в парке Кадриорг. Автомобиль на высокой скорости вылетел с проезжей части и врезался в ограждение. По утверждению полиции, водитель не справился с управлением.

Пассажир был доставлен в Северо-Эстонскую региональную больницу с легкими повреждениями. Начато расследование инцидента. Это первое подобное происшествие, связанное с посольством КНР в Эстонии.