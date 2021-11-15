Москва, 15 ноября, 2021, 15:19 — ИА Регнум. В ряде регионов России снижается заболеваемость коронавирусной инфекцией, сообщил 15 ноября премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании президиума координационного совета при правительстве России по борьбе с распространением COVID-19.

Иван Шилов ИА REGNUM Мишустин

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«В ряде регионов темпы заболеваемости идут на спад. Там их удалось сбить, в том числе благодаря введению по поручению главы государства нерабочих дней», — сказал Мишустин.

По словам главы правительства, в других субъектах по-прежнему остаётся много заболевших.