, 15:18 — REGNUM Несмотря на четвёртую волну распространения COVID-19, подавляющее большинство пациентов в отделениях интенсивной терапии Германии не вакцинированы. В связи с этим президент Франк-Вальтер Штайнмайер обратился к скептически настроенным гражданам с призывом к незамедлительным действиям. Об этом сообщило немецкое агентство SPIEGEL 15 ноября.

Ввиду сложившейся ситуации, федеральный президент Франк-Вальтер Штайнмайер настоятельно призвал всех нерешительных граждан пройти вакцинацию от коронавирусной инфекции.

«Если вы все еще не решаетесь сделать прививку, я хочу напрямую спросить вас: что еще должно произойти, чтобы убедить вас вакцинироваться?» — заявил Штайнмайер на дискуссионном мероприятии, посвященном пандемии.

Президент подчеркнул: «Я снова прошу вас: сделайте прививку! Те, кто не прошел вакцинацию, подвергают риску собственное здоровье и подвергают риску всех нас».

В Германии за последнюю неделю заболеваемость COVID-19 достигла рекордного максимума. Институт Роберта Коха (RKI) объявил о 303 случаях заражения COVID-19 на 100 000 человек. Суточное количество новых заражений за минувшие сутки составило 23 607 случаев.