Бишкек, , 15:17 — REGNUM Председатель кабинета министров Киргизии Акылбек Жапаров подписал решение об освобождении от должности статс-секретарей в 13 министерствах и ведомствах. Об этом сообщает пресс-служба правительства сегодня, 15 ноября.

Акылбек Жапаров Mineconom.gov.kg

Под сокращение попали статс-секретари:

министерства энергетики и промышленности Айбек Акмолдоев ,

, министерства сельского хозяйства Нурдин Алишеров ,

, министерства иностранных дел Нуржан Бардинова ,

, министерства инвестиций Жылдыз Бопушева ,

, министерства чрезвычайных ситуаций Азамат Мамбетов ,

, министерства транспорта и коммуникаций Кутман Мамыров ,

, министерства цифрового развития Абдисамат Сагымбаев ,

, министерства культуры Бактыбек Секимов ,

, министерства образования и науки Калысбек Шадыхано в,

в, министерства юстиции Абдухалык Шамшиев ,

, госагентства архитектуры, строительства и ЖКХ Самат Борубаев ,

, госслужбы финансовой разведки Чингиз Кененбаев.

ИА REGNUM напоминает, что в конце октября 2021 года президент Киргизии Садыр Жапаров подписал закон об упразднении института статс-секретарей в госорганах республики. Теперь их обязанности будут исполнять заместители министров и руководителей государственных ведомств.

Читайте также: Глава Киргизии недоволен отсутствием государственного видения у чиновников