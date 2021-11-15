Бишкек, 15 ноября 2021, 15:17 — REGNUM Председатель кабинета министров Киргизии Акылбек Жапаров подписал решение об освобождении от должности статс-секретарей в 13 министерствах и ведомствах. Об этом сообщает пресс-служба правительства сегодня, 15 ноября.

Акылбек Жапаров
Акылбек Жапаров
Mineconom.gov.kg

Под сокращение попали статс-секретари:

  • министерства энергетики и промышленности Айбек Акмолдоев,
  • министерства сельского хозяйства Нурдин Алишеров,
  • министерства иностранных дел Нуржан Бардинова,
  • министерства инвестиций Жылдыз Бопушева,
  • министерства чрезвычайных ситуаций Азамат Мамбетов,
  • министерства транспорта и коммуникаций Кутман Мамыров,
  • министерства цифрового развития Абдисамат Сагымбаев,
  • министерства культуры Бактыбек Секимов,
  • министерства образования и науки Калысбек Шадыханов,
  • министерства юстиции Абдухалык Шамшиев,
  • госагентства архитектуры, строительства и ЖКХ Самат Борубаев,
  • госслужбы финансовой разведки Чингиз Кененбаев.

ИА REGNUM напоминает, что в конце октября 2021 года президент Киргизии Садыр Жапаров подписал закон об упразднении института статс-секретарей в госорганах республики. Теперь их обязанности будут исполнять заместители министров и руководителей государственных ведомств.

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