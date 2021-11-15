Премьер-министр Киргизии уволил 13 статс-секретарей
Бишкек, 15 ноября, 2021, 15:17 — ИА Регнум. Председатель кабинета министров Киргизии Акылбек Жапаров подписал решение об освобождении от должности статс-секретарей в 13 министерствах и ведомствах. Об этом сообщает пресс-служба правительства сегодня, 15 ноября.
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Акылбек Жапаров
Под сокращение попали статс-секретари:
- министерства энергетики и промышленности Айбек Акмолдоев,
- министерства сельского хозяйства Нурдин Алишеров,
- министерства иностранных дел Нуржан Бардинова,
- министерства инвестиций Жылдыз Бопушева,
- министерства чрезвычайных ситуаций Азамат Мамбетов,
- министерства транспорта и коммуникаций Кутман Мамыров,
- министерства цифрового развития Абдисамат Сагымбаев,
- министерства культуры Бактыбек Секимов,
- министерства образования и науки Калысбек Шадыханов,
- министерства юстиции Абдухалык Шамшиев,
- госагентства архитектуры, строительства и ЖКХ Самат Борубаев,
- госслужбы финансовой разведки Чингиз Кененбаев.
ИА REGNUM напоминает, что в конце октября 2021 года президент Киргизии Садыр Жапаров подписал закон об упразднении института статс-секретарей в госорганах республики. Теперь их обязанности будут исполнять заместители министров и руководителей государственных ведомств.
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