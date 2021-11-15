Красноярск, , 15:16 — REGNUM В Красноярске бывший директор «МУК Красноярская» (Муниципальная управляющая компания «Красноярская») подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом ИА REGNUM сообщили 15 ноября в Главном следственном управлении СКР по Красноярскому краю и Хакасии.

Уголовный кодекс РФ Татьяна Раджабова © ИА Красная Весна

Как уточнили в ведомстве, мужчина подозревается в совершении двух эпизодов преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями»). Дело возбуждено на основании материалов, представленных полицией.

По версии следствия, в апреле 2019 года экс-директор предприятия велел подчинённой списать задолженность (более 138 тысяч рублей) по оплате за содержание и предоставление коммунальных услуг в принадлежащей его знакомой квартире, расположенной в доме по улице Тотмина в Красноярске.

Задолженность была списана путём внесения сведений в информационную систему для комплексной автоматизации работы управляющих компаний без фактического погашения.

Также в мае 2021 года подозреваемый при своём увольнении велел подчинённой сотруднице бухгалтерии включить в расчёт денежного содержания компенсацию. При этом он знал о незаконности своих действий, подчеркнули в ведомстве.

На основании подписанных подозреваемым платёжных документов он получил зарплату и компенсацию в размере более 270 тысяч рублей. Полученными деньгами подозреваемый распорядился по собственному усмотрению. Предприятию был причинён материальный ущерб.

Подозреваемый задержан. Решается вопрос об избрании меры пресечения. Расследование продолжается.

Добавим, по данным портала «Ньюслаб», 15 ноября следователи и полиция провели обыски и следственные действия на новом рабочем месте подозреваемого — в департаменте городского хозяйства города.

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