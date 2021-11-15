Варшава, 15 ноября, 2021, 15:16 — ИА Регнум. Трое участников антисемитской демонстрации, прошедшей 11 ноября в городе Калише, задержаны в Польше. Об этом сообщил министр внутренних дел и администрации ПольшиМариуш Каминьски.

Kyrgyzkorm.kg Задержанный

«Нет терпимости к антисемитизму и ненависти по национальному, религиозному или этническому признаку. По отношению к организаторам позорного события в Калише польское государство должно проявить свою безжалостность и твердость. Сегодня полиция задержала трех человек по этому делу», — приводит слова министра «Польское радио».

Полиция Великопольского воеводства подтвердила задержание Петра Р., Войцеха О. и Мартина О. Прокуратура готовится предъявить им обвинения в разжигании ненависти и оскорблении по национальному признаку. Хотя, имена организаторов акции не приводятся, они известны по сообщениям других польских СМИ.

Антисемитская акция прошла в Калише в четверг, 11 ноября, — в День независимости Польши. Участники шествия выкрикивали антисемитские лозунги, призывающие к выселению евреев из Польши, и даже к убийствам. Двое из участников сожгли копию Калишского Устава, — привилегии, данной евреям Великопольским князем Болеславом Благочестивым в 1264 году.

Полиция не вмешивалась в ход акции, что вызвало позже большое число критических замечаний в польском сегменте интернета.

«События 11 сентября, которые имели место в Калише, являются болезненными, поскольку подрывают такие главные общечеловеческие и христианские ценности, как взаимное уважение, диалог и сотрудничество», — написали ранее в совместном заявлении представители церквей и христианских общин в Калише.