Иерусалим, , 15:18 — REGNUM Разрешая въезд туристам, привитым российской вакциной «Спутник V», Израиль не признает саму эту вакцину, сообщают «Вести Израиль» со ссылкой на источники в минздраве страны 15 ноября.

Вакцина Minpromtorg.gov.ru

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Подчеркивается, что речь идет не о признании российской вакцины, а лишь о возможности привитым ею въезжать в Израиль.

Если бы вакцина была «признана» страной, это означало бы, что минздрав рекомендовал бы прививать ею население страны наряду с препаратами Pfizer или Moderna. Однако подобный шаг возможен не раньше признания российской вакцины Всемирной организацией здравоохранения.