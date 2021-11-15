Берлин, , 15:15 — REGNUM ЕС далек от завершения санкционной спирали против Белоруссии, заявил министр иностранных дел Германии Хайко Маас на фоне противостояния с Минском из-за мигрантов. Об этом сообщило агентство DW 15 ноября.

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Хайко Маас заявил, что Европейский союз введет дополнительные санкции против белорусских властей. В связи с этим высокопоставленные лица блока встретятся в ближайшие дни, чтобы обсудить новые ограничения в отношении Минска.

«Мы еще не подошли к концу этой спирали санкций», — подчеркнул Маас перед встречей министров иностранных дел ЕС в Брюсселе. Высокопоставленный немецкий дипломат предупредил авиакомпании, чтобы они прекратили перевозить мигрантов в Минск или «столкнутся с запретом на посадку в Европе».

«Тот факт, что мы видим в Минске бесчеловечную систему использования беженцев в качестве инструмента для оказания давления на Европейский союз, лишь ухудшает международное положение страны. Будем и дальше ужесточать санкции», — отметил Маас.

Ожидается, что министры иностранных дел ЕС скорректируют типы санкций, чтобы охватить авиакомпании и туристические агентства, предположительно участвующие в противостоянии на границе Белоруссии с государствами-членами ЕС, а именно Польшей, Латвией и Литвой.

Меры предусматривают замораживание активов и запреты на поездки. В ближайшие дни будут также названы имена пострадавших от санкций.

Западные правительства обвиняют режим президента Республики Белоруссия Александра Лукашенко в привлечении мигрантов и отправке их в на территорию ЕС в ответ на ранее введенные санкции.