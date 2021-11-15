Москва, 15 ноября, 2021, 15:15 — ИА Регнум. Ситуация с ценами на продукты питания в России, особенно продуктами первой необходимости, действительно, неприятная. Темпы продуктовой инфляции превзошли все ожидания, и сбить их сугубо монетарными методами за счет повышения процентных ставок пока не удается, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ФГ «ФИНАМ» Алексей Коренев.

QuoteInspector Рост цен

«При том, что потребители уже не могут ждать, когда ужесточение денежно-кредитной политики принесет свои плоды (подобные механизмы отличаются определенной инертностью).Соглашения между правительством и производителями по замораживанию цен на сахар и растительное масло уже перестали работать — мало того, что срок их действия истек, сама эффективность данных мер оказалась далеко неоднозначной.

Стоимость и сахара, и подсолнечного масла в большинстве регионов России давно перевалила за установленные правительством рамки и продолжала расти. Так что вполне понятно, почему задача поиска каких-то механизмов воздействия на рост цен снова стала актуальна.

Однако главный вопрос остается в том, как именно будут реализованы решения по торможению цен. Стоит посмотреть, что и как происходит, на примере основных факторов, влияющих на удорожание того же сахара. Да, Россия последние два года собрала урожай сахарной свеклы заметно меньше, чем в предыдущие годы. Производство сахара за 2020 календарный год упало на 20% до 5,7 млн т. Объем производства за сезон-2020/2021 оценивается предварительно в 5,2 млн т сахара.

То есть примерно на 34% меньше предыдущего сезона. Но при этом уровень потребления сахара в стране остается практически неизменным — несколько ниже 6 млн т в год.

При том, что Россия имеет колоссальные переходящие запасы, сформированные в годы, когда на рынке наблюдался явный переизбыток сахара. На начало этого года они составляли более 3 млн т. Как видно, с учетом переходящих запасов мы не только гарантируем полное обеспечение государства сахаром, но еще и имеем возможность экспортировать излишки (кстати, в прошлом году экспорт вырос на 76%, составив 1,208 млн т).Так что ограничивать экспорт смысла нет — за границу все равно уходят излишки, а на цены внутри страны это вряд ли как-то повлияет. Предложение министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева ввести тарифную квоту для импорта сахара и сахара-сырца тоже вряд ли повлияет на цены. России импортирует крайне мало сахара: к примеру, за прошлый год — всего 166 тысяч т. Да и те были ввезены из Белоруссии в Калининградскую область (везти туда сахар из «континентальной» части России получается слишком дорого — дешевле купить у соседей).

Так что мало того, что такие меры вряд ли повлияют на цены, они еще и могут доставить неприятности самим жителям Калининградской области. Цены на сахар в России растут потому, что они поднимаются по всему миру. В основном из-за заметного неурожая в Бразилии — крупнейшего в мире экспортера этого вида продукции. А России глубоко интегрирована в мировую экономическую систему, и рост цен на какой-то товар по всей планете неизбежно приводит к его подорожанию и у нас. Сказалось и то, что после заметного снижения цен на сахар в 2017 и 2018 годах были заметно сокращены посевные площади под сахарную свеклу. Да еще и были закрыты несколько крупных сахароперерабатывающих заводов. Просто потому, что производить сахар на тот момент стало нерентабельно.

При нынешних ценах производство сахара снова становится выгодным делом, и, безусловно, сельхозпроизводители снова увеличат объем посевных площадей. Что в итоге приведет к увеличению сбора урожая и окажет давление на цены. Что же реально могло бы помочь сбить цены на продукты? Реальная помощь со стороны государства сельхозпроизводителям, предприятиям пищевой промышленности и всем иным компаниям, так ли иначе связанным с обеспечением нас продуктами. За счет целевых субсидий, льготных кредитов, снижения фискальной нагрузки и т.д. То есть поможет всё, что позволяет снизить издержки у тех, кто нас кормит. Конечно, важны и меры контроля за теми, кто необоснованно завышает цены. Недаром среди ведомств, которым поручено разработать предложения по снижению цен на сахар и масло включена, помимо Минсельхоза РФ, Минэкономразвития, Минпромторга, еще и Федеральная антимонопольная служба (ФАС).Вероятно, именно ей предстоит оценить, насколько адекватны ценники в магазинах той цене, по которой отпускают продукцию производители и предприятия пищевой промышленности», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, вице-премьера РФ Виктории Абрамченко, которая поручила ряду министерств подготовить предложения по сдерживанию цен на сахар и подсолнечное масло.

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