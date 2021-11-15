Ярославль, 15 ноября, 2021, 15:15 — ИА Регнум. В Ярославской области не хватает врачей и медперсонала скорой помощи. Об этом на заседании комитета по здравоохранению Ярославской областной думы заявила главный специалист по скорой медицинской помощи Ярославской области Людмила Кукушкина.

Yarregion.ru Врач скорой помощи в Ярославле

«Безусловно, первой проблемой службы «Скорой помощи» в целом является большой дефицит кадров. Средняя укомплектованность составляет 60 процентов. Это, конечно, очень маленький процент. Учитывая, что имеется заболеваемость по сотрудникам скорой медицинской помощи, и в целом, при наличии совместительства у врачей где-то 1.5 ставки у врачей, 1.7 у фельдшеров, в целом по региону на этой неделе у нас работало 105 бригад. Наибольший дефицит — это в Ярославле 13 и город Рыбинск — 4», — рассказала Людмила Кукушкина.

Одной из причин кадрового дефицита является высокая нагрузка. Работать на скорой сегодня непросто.

«Наибольшая нагрузка в Ярославле — 19. И в городе Рыбинске. В структуре обращаемости, в общем-то, практически каждый пятый случай — это обращаемость по поводу инфекции ковид. Конечно, пребывание на этом вызове затягивается по объективным причинам. Во-первых, необходима госпитализация, обработка санитарного транспорта, безусловно, реанимация, если она необходима. В целом по региону доезд на экстренный вывод составил 29 минут. На неотложный 81. Этот показатель, конечно, абсолютно разный. Если где-то это 2 часа 53 минуты, то в некоторых районах более 3-х часов», — кратко очертила ситуацию Людмила Кукушкина.

Ещё специалист отметила, что в целом маршрутизация для скорых продумана достаточно хорошо. Нет проблем у бригад с кислородом и медикаментами.