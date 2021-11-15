Бишкек, , 15:13 — REGNUM Арестованный директор рынка «Дордой-Дыйкан» Эркин Салымбеков перечислил на спецсчёт госкомитета нацбезопасности Киргизии 100 млн сомов (85 млн рублей). Об этом сообщает пресс-центр ГКНБ сегодня, 15 ноября.

Киргизия Иван Шилов © ИА REGNUM

Отметим, что его и ряд высокопоставленных чиновников министерства сельского хозяйства республики подозревают в организации коррупционной схемы, препятствовавшей экспорту киргизских сельхозтоваров в страны Евразийского экономического союза.

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В ведомстве утверждают, что эти деньги Салымбеков перевёл «в качестве предварительного обеспечения возмещения ущерба, полный размер которого будет установлен по результатам проверки».

С учетом этого Первомайский районный суд столицы Киргизии изменил ему меру пресечения с содержания в следственном изоляторе на подписку о невыезде.

ИА REGNUM напоминает, что спецслужбы Киргизии задержали Эркина Салымбекова 12 октября 2021 года. А уже через два дня суд вынес решение о его аресте до 6 декабря 2021 года с содержанием в СИЗО ГКНБ.

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