Оренбург, , 15:13 — REGNUM В Оренбургской области за сутки выявили 394 заражения коронавирусом. Это на один меньше предыдущего суточного показателя, сообщает 15 ноября оперштаб по борьбе с COVID-19.

Коронавирус

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С начала пандемии в регионе зарегистрировано 95 437 носителей коронавируса. Оправился от коронавирусной инфекции 80 661 оренбуржец.

Жертвами заболевания в Оренбуржье стали 2898 человек. За последние сутки зафиксировано 19 летальных исходов.