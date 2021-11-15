Москва, , 15:12 — REGNUM Президиум фракции «Единая Россия» в Госдуме пока не принял решение относительно голосования по правительственным законопроектам о введении в России QR-кодов. Как передает корреспондент ИА REGNUM 15 ноября, об этом сообщил руководитель фракции в Госдуме Владимир Васильев.

Владимир Васильев Government.ru

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Обсуждение будет продолжено после заседания Совета Думы, уточнил парламентарий.

«Вы можете судить о позиции нашей фракции по тому проценту вакцинированных, который самый высокий в парламенте», — намекнул Васильев журналистам.

Ранее КПРФ И СРЗП заявили о намерении голосовать против антиконституционных законопроектов.

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